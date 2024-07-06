UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни використовують попів, щоб агітувати дітей до служби в армії РФ, - ЦНС

Фото: московські попи агітують дітей на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни використовують московських попів, щоб агітувати дітей до служби в російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.

Спротив повідомляє, що священики російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, проводять "військово-патріотичні" навчання для дітей.

"Їх навчають володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу та проводять політінформацію. Це свідчить про злочинну політику РФ з мілітаризації та пропаганди серед молоді", - заявив він.

Нагадаємо, що у своєму матеріалі РБК-Україна разом з експертами розбиралося, як РПЦ "взяла в заручники" православну віру, підмінює поняття та виправдовує війну РФ проти України, готуючи чергову хвилю дискредитації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України