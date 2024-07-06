Росіяни використовують попів, щоб агітувати дітей до служби в армії РФ, - ЦНС

Нагадаємо, що у своєму матеріалі РБК-Україна разом з експертами розбиралося, як РПЦ "взяла в заручники" православну віру, підмінює поняття та виправдовує війну РФ проти України, готуючи чергову хвилю дискредитації.

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