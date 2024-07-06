Россияне используют попов, чтобы агитировать детей к службе в армии РФ, - ЦНС

Напомним, что в своем материале РБК-Украина вместе с экспертами разбиралось, как РПЦ "взяла в заложники" православную веру, подменяет понятие и оправдывает войну РФ против Украины, готовя очередную волну дискредитации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.