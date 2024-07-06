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Россияне используют попов, чтобы агитировать детей к службе в армии РФ, - ЦНС

Фото: московские попы агитируют детей на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне используют московских попов, чтобы агитировать детей к службе в российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Сопротивление сообщает, что священники русской церкви, которые являются военнослужащими росгвардии, проводят "военно-патриотические" учения для детей.

"Их учат владеть оружием, оказывать первую медицинскую помощь и проводят политинформацию. Это свидетельствует о преступной политике РФ по милитаризации и пропаганде среди молодежи", - заявил он.

 

Напомним, что в своем материале РБК-Украина вместе с экспертами разбиралось, как РПЦ "взяла в заложники" православную веру, подменяет понятие и оправдывает войну РФ против Украины, готовя очередную волну дискредитации.

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