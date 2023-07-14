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Росіяни використовують погіршення погоди для повітряних атак по Україні, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Російські військові використовують погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні. Виска хмарність заважає прицілитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ворог використовує не лише темну пору доби. Можливо, дещо хотів скористатися деякими "примхами" погоди", - сказав він.

Як зазначив Ігнат, серйозна хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об'єкт, повітряну ціль, тому що треба прицілитися по ньому.

"Ну і так само погода впливає на будь-які об'єкти, які є у небі, та на роботу пілотованої авіації тощо", - сказав речник.

Що стосується і крилатих ракет, і "Шахедів", то тут погода не надто впливає, тому що вони летять по своєму заданому маршруту, повідомив він.

"Якщо буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на "Шахеди", які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", - додав Ігнат.

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, 14 липня по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Усі області накриють короткочасні дощі із грозами. На півночі, а також у Полтавській та Харківській областях можливі зливи.

Нагадаємо, 6 та 7 липня у Києві спостерігалися сильні зливи. У столиці було підтоплено вулиці. У столиці 7 липня було зафіксовано рекордну кількість опадів за всю історію спостережень - 51,9 мм.

У ніч проти 14 липня російські війська знову атакували Україну. Сили ППО збили 16 іранських дронів Shahed-136/131, а також один розвідувальний безпілотник.

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