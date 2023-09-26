Росіяни використовують морську зброю для сухопутної війни, - Bild

Як повідомляє видання, у мережі з'явилися кадри незвичайної зброї, яку Росія застосовує на війні в Україні.

На фото видно, що на платформу бронетранспортера МТ-ЛБ встановлено реактивний морський бомбомет РБУ-6000. Він призначений для боротьби з підводними човнами за допомогою глибинних бомб. Ці зразки озброєнь розроблені у СРСР у 1960-тих роках.

Зазвичай РБУ-6000 встановлюють на борту кораблів, але через дефіцит зброї та боєприпасів російські війська застосовують морське озброєння на суші.

На іншому знімку на МТ-ЛБ встановили корабельний комплекс "Вогонь", на третьому - універсальна корабельна зброя 2М-3.

Оглядач BILD називає ці системи "машинами Франкенштейна" і зазначає, що вони в будь-якому випадку будуть вкрай неточними, мають меншу дальність стрілянини, та їх доведеться довго перезаряджати.

Цілком ймовірно, що на подібні "модернізації" Росію могла підштовхнути нестача озброєння й боєприпасів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 вересня, склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 276 670 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 артсистем, 19 ББМ та 29 дронів ворога.

Зокрема, на Таврійському напрямку російські окупанти за минулу добу втратили п'ять складів, 35 одиниць техніки та 190 військових.

Окрім того, українські військові за один вечір знищили секретним вітчизняним дроном російську техніку на суму в понад 7 млн доларів та показали відео.