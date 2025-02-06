Росіяни використовують мирних жителів як живий щит у Великій Новосілці

Російські солдати використовують місцеве населення як живий щит, щоб уникнути обстрілу від українських військових.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі 110 ОМБр.
На опублікованих кадрах видно, як двоє окупантів пересуваються вулицями населеного пункту. При цьому поруч з ними йде цивільна особа.
"У Великій Новосілці противник прикривається мирним населенням! Росіяни застосовують їх улюблену тактику. При переміщеннях по населеному пункту беруть з собою цивільних ставлячи під загрозу їх життя", - підписано відео.
Нагадаємо, у селищі Велика Новосілка Донецької області точаться важкі бої. Ситуація загострилася протягом останніх тижнів. Зокрема, раніше повідомлялось, що там є загроза оперативного оточення військ у Великій Новосілці.
Також 110 ОМБр зазначала, що попри бої у Великій Новосілці, просування ворога далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Річка Мокрі Яли. Ця річка раніше створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, однак тепер стала перепоною для просування противника.
Більше про те, чому ЗСУ важливо його втримати Велику Новосілку - у матеріалі РБК-Україна.
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