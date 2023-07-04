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Росіяни вигадали новий спосіб, як мотивувати окупантів воювати проти України, - ЦНС

Фото: Росіянин (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська на окупованих територіях України шукають нові можливості способи, аби стимулювати місцевих мешканців воювати йти на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"У зв’язку з цим противник має намір внести відповідні зміни до своїх "федеральних" законів "про освіту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог намагатиметься спростити умови вступу до навчальних закладів для осіб, які безпосередню проходять військову службу у рядах російсько-окупаційних військ та беруть активну участь у війні проти України.

Також планується додатково заохотити членів їх сімей для проходження безкоштовного навчання на бюджетних місцях у вищих навчальних закладах РФ.

Що це означає

У ЦНС повідомляють, що ворогу не вистачає можливостей для залучення людей для війни проти України, а всі попередні аргументи щодо залучення додаткових сил на цей час вичерпані. Саме тому ворог мотивує окупантів щодо отримання примарних "пільг" для себе і своїх дітей.

Втрати Росії

Українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 030 військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.

Також невідомі партизани знищують російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області. Зокрема, їх закидали ВОГами.

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