ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вигадали фейк про мінування дамби в Харкові

Четвер 18 квітня 2024 23:05
UA EN RU
Росіяни вигадали фейк про мінування дамби в Харкові Фото: росіяни вигадали черговий фейк про Харків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни розповсюджують фейк про те, що дамба у Харкові нібито замінована. Вони можуть готуватись до провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

За інформацією Центру, окупанти також пишуть, що українські військові встановлюють протипіхотні та протитанкові міни навколо Харкова.

"Це - відверта маячня, мета якої - перекласти відповідальність за воєнні злочини Росії на Україну. Не виключено, що, поширюючи такі заяви через пропагандистів, армія країни-терористки готується до здійснення провокацій на черговій гідроспоруді в Україні", - наголосили в Центрі.

Там також нагадали, що саме Росія мінує греблі та скоює воєнні злочини проти мирних українців, як це було, коли ворог підірвав Каховську ГЕС минулого року та вдарив по ДніпроГЕС уже цього року.

У такий спосіб росіяни хочуть створити екологічну катастрофу.

Фейки росіян

Нагадаємо, російська пропаганда часто вигадує фейки про війну в Україні. Ворог намагається дискредитувати українських військових та навести паніку серед мирного населення.

Останнім часом пропагандисти РФ розповсюджують фейкові новини про прикордонні області. Зокрема, вони писали про "евакуацію Харкова через загрозу оточення".

Також росіяни розповсюджували вкидання про "підготовку наступу на Сумську область", щоб послабити українську оборону Куп'янська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Харків Війна Росії проти України
NEWS
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
DAILY
За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах