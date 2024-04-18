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Россияне выдумали фейк о минировании дамбы в Харькове

Четверг 18 апреля 2024 23:05
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Россияне выдумали фейк о минировании дамбы в Харькове Фото: россияне выдумали очередной фейк о Харькове (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют фейк о том, что дамба в Харькове якобы заминирована. Они могут готовится к провокациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

По информации Центра, оккупанты также пишут, что украинские военные устанавливают противопехотные и противотанковые мины вокруг Харькова.

"Это - откровенный бред, цель которого - переложить ответственность за военные преступления России на Украину. Не исключено, что, распространяя такие заявления через пропагандистов, армия страны-террористки готовится к совершению провокаций на очередном гидросооружении в Украине", - подчеркнули в Центре.

Там также напомнили, что именно Россия минирует дамбы и совершает военные преступления против мирных украинцев, как это было, когда враг подорвал Каховскую ГЭС в прошлом году и ударил по ДнепроГЭС уже в этом.

Таким образом россияне хотят создать экологическую катастрофу.

Фейки россиян

Напомним, российская пропаганда часто выдумывает фейки о войне в Украине. Враг пытается дискредитировать украинских военных и навести панику среди мирного населения.

Последнее время пропагандисты РФ распространяют фейковые новости о приграничных областях. В частности, они писали об "эвакуации Харькова из-за угрозы окружения".

Также россияне распространяли вброс о "подготовке наступления на Сумскую область", чтобы ослабить украинскую оборону Купянска.

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