Россияне выдумали фейк о минировании дамбы в Харькове
Россияне распространяют фейк о том, что дамба в Харькове якобы заминирована. Они могут готовится к провокациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
По информации Центра, оккупанты также пишут, что украинские военные устанавливают противопехотные и противотанковые мины вокруг Харькова.
"Это - откровенный бред, цель которого - переложить ответственность за военные преступления России на Украину. Не исключено, что, распространяя такие заявления через пропагандистов, армия страны-террористки готовится к совершению провокаций на очередном гидросооружении в Украине", - подчеркнули в Центре.
Там также напомнили, что именно Россия минирует дамбы и совершает военные преступления против мирных украинцев, как это было, когда враг подорвал Каховскую ГЭС в прошлом году и ударил по ДнепроГЭС уже в этом.
Таким образом россияне хотят создать экологическую катастрофу.
Фейки россиян
Напомним, российская пропаганда часто выдумывает фейки о войне в Украине. Враг пытается дискредитировать украинских военных и навести панику среди мирного населения.
Последнее время пропагандисты РФ распространяют фейковые новости о приграничных областях. В частности, они писали об "эвакуации Харькова из-за угрозы окружения".
Также россияне распространяли вброс о "подготовке наступления на Сумскую область", чтобы ослабить украинскую оборону Купянска.
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