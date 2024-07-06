Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети

Кілька днів тому російські пропагандисти казали про нібито удар "Іскандерами" по авіабазі в Кривому Розі, а сьогодні "відзвітували" про нібито удар по ЗРК Patriot в районі Южного. Щоб підкріпити свої слова, ворог опублікував відео з розвідувальних дронів, проте записані "досягнення" виявилися атаками по макетам.

"Демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА. Аеродром "Долгінцеве" та район Южного - особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони! Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК", - написав Олещук.

Він додав, що у ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть.