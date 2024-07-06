Россияне отчитались об ударе по системе Patriot. Воздушные силы говорят, что это были макеты

Несколько дней назад российские пропагандисты говорили о якобы ударе "Искандерами" по авиабазе в Кривом Роге, а сегодня "отчитались" о якобы ударе по ЗРК Patriot в районе Южного. Чтобы подкрепить свои слова, враг опубликовал видео с разведывательных дронов, однако записанные "достижения" оказались атаками по макетам.

"Демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БПЛА. Аэродром "Долгинцево" и район Южного - личным составом Воздушных сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне! Спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК" – написал Олещук.

Он добавил, что у врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут.