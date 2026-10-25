Росіяни "віджимають" житло в українців у окупації за комунальні борги

Під так звану "націоналізацію" може потрапити нерухомість, за яку не платили протягом 12 місяців або довше.

За словами Харченка, окупаційна влада не зважає на доходи власників та обставини, через які виникла заборгованість. Зокрема, люди могли залишити прифронтові райони, щоб убезпечити своїх дітей.

"Є накопичений за останній рік борг - нерухомість росіяни "віджимають", - написав голова ОВА.

Таким чином, несплата комунальних послуг протягом року стає для окупантів приводом включати житло до переліків нерухомості, яку планують "націоналізувати".

Окупанти демонтують пошкоджені будинки в Сіверськодонецьку

Водночас у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку росіяни продовжують демонтувати багатоповерхівки, пошкоджені під час штурму міста.

За словами Харченка, окупанти роками обіцяли відновити ці будинки, однак тепер замість ремонту розбирають їх. У жовтні планують демонтувати ще дві багатоповерхівки.

При цьому власникам квартир, які втрачають житло внаслідок демонтажу, нового помешкання не надали, зазначив очільник Луганської ОВА.