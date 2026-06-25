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Росіяни не відступають з Кінбурнської коси: ВМС розкрили, що там насправді

16:20 25.06.2026 Чт
2 хв
Сили оборони Півдня заявляли, що окупанти тікають із займаних позицій на косі
aimg Валерій Ульяненко
Росіяни не відступають з Кінбурнської коси: ВМС розкрили, що там насправді Ілюстративне фото: російські військові залишаються на Кінбурнській косі (Getty Images)
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Попри те, що українські військові встановили на Кінбурнській косі в Миколаївській області синьо-жовтий прапор, росіяни звідти не відступають.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив у коментарі "Суспільному".

За його словами, ця територія лишається стратегічно важливою для російських окупантів.

"Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій", - наголосив Плетенчук.

Окупація Кінбурнської коси

Нагадаємо, Кінбурнська коса залишається під російською окупацією з березня 2022 року. Війська РФ зайшли на півострів із боку Херсонської області, що дозволило їм встановити контроль над значною частиною акваторії Чорного моря.

Коса має стратегічне значення, оскільки розташована біля виходів із портів Херсона та Миколаєва. Захоплення цієї території фактично дало Росії можливість блокувати судноплавство з цих портів.

Крім того, з Кінбурнської коси окупанти регулярно здійснюють обстріли міста Очаків та прилеглих районів.

Зазначимо, у Силах територіальної оборони "Південь" ЗСУ показали на відео синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі.

Військові зазначили, що внаслідок вогневого ураження Сили оборони Півдня росіяни відступили із займаних позицій. Вони додали, що ворог евакуює вцілілий особовий склад і залишає рубежі оборони.

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