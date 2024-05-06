ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне отремонтировали НПЗ в Туапсе, который в январе атаковали украинские дроны, - Reuters

Понедельник 06 мая 2024 20:47
UA EN RU
Россияне отремонтировали НПЗ в Туапсе, который в январе атаковали украинские дроны, - Reuters Фото: нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе, который является одним из крупнейших в России, возобновил работу после атаки украинских дронов в ночь на 25 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили источники агентства, в конце апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе якобы закончил ремонтные работы на установке первичной переработки нефти CDU-12, которая имеет мощность в 250 тысяч баррелей в сутки.

По состоянию на начало мая объемы переработки нефти в Туапсе были на уровне 20 тысяч метрических тонн (146 600 баррелей в сутки).

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе - единственный на черноморском побережье России, который входит в десятку крупнейших в стране.

Атака дронов на НПЗ в Туапсе

Напомним, 25 января нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины.

Беспилотники СБУ атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов на НПЗ начался масштабный пожар.

В результате пожара была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА НПЗ Война в Украине Атака дронов
NEWS
С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список
С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках