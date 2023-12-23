ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни відновили бонові загородження на вході в бухту Севастополя

Україна, Субота 23 грудня 2023 18:06
UA EN RU
Росіяни відновили бонові загородження на вході в бухту Севастополя Фото: бонові загородження на вході в бухту Севастополя відновили (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти, ймовірно, відновили бонові загородження на вході в бухту Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крым.Реалии".

За даними видання, про відновлення загороджень свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT_Anderson.

Раніше ці загородження було зруйновано внаслідок шторму, що повалився на Крим наприкінці листопада.

Крім цього, також було опубліковано знімки кораблів Чорноморського флоту, що перебувають у Севастополі.

Фото: супутникові знімки (t.me/krymrealii)

Там наразі стоять:

  • два малі ракетні кораблі типу "Бора",
  • два десантні кораблі проекту 775,
  • фрегат типу "Кривак",
  • у Південній бухті в сухому доці стоїть БДК "Мінськ".

Наслідки шторму в Криму

Тимчасово окупований Крим із 26 листопада накрила потужна негода, яку охрестили найсильнішим штормом у Чорному морі за останні 100 років.

Морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. Зокрема стихія знесла загородження, що захищали Керченський міст і бухту Севастополя від атак.

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), циклон у Чорному морі й на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах південної Росії та окупованої частини нашої країни. Також він вплинув на темп військових дій уздовж лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Крым Війна Росії проти України
NEWS
Знищені танки, пів тисячі росіян й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку
Знищені танки, пів тисячі росіян й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ