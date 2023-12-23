Росіяни відновили бонові загородження на вході в бухту Севастополя

Російські окупанти, ймовірно, відновили бонові загородження на вході в бухту Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крым.Реалии".

За даними видання, про відновлення загороджень свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT_Anderson.

Раніше ці загородження було зруйновано внаслідок шторму, що повалився на Крим наприкінці листопада.

Крім цього, також було опубліковано знімки кораблів Чорноморського флоту, що перебувають у Севастополі.

Фото: супутникові знімки (t.me/krymrealii)

Там наразі стоять:

два малі ракетні кораблі типу "Бора",

два десантні кораблі проекту 775,

фрегат типу "Кривак",

у Південній бухті в сухому доці стоїть БДК "Мінськ".

Наслідки шторму в Криму

Тимчасово окупований Крим із 26 листопада накрила потужна негода, яку охрестили найсильнішим штормом у Чорному морі за останні 100 років.

Морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. Зокрема стихія знесла загородження, що захищали Керченський міст і бухту Севастополя від атак.

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), циклон у Чорному морі й на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах південної Росії та окупованої частини нашої країни. Також він вплинув на темп військових дій уздовж лінії фронту.

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