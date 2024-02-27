Окупанти відбирають житло в українців навіть попри наявність "паспортів" РФ, - ЦНС

Наразі рейди частіше фіксуються у місті Залізний Порт, що на узбережжі Чорного моря в Херсонській області. Окупанти вносять до реєстрів навіть тих осіб, які вже мають російський паспорт. Ця практика вже реалізовується, тому росіяни вже відібрали кілька квартир і передали їх так званим "переселенцям" або "постраждалим" під час бойових дій.

Варто зазначити, що раніше окупанти конфіскували житло у власників, які виїхали з окупованих територій. Тепер же вони відбирають житло в тих осіб, які виявили "лояльність" до оформлення документів ворога.

"Такі дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Центр національного спротиву закликає громадян, що залишилися на тимчасово окупованих територіях, надавати інформацію про пересування та розташування представників російсько-окупаційних військ.