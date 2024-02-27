RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты отбирают жилье у украинцев даже при наличии "паспортов" РФ, - ЦНС

Фото: россияне отбирают жилье на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Представители российско-оккупационных "администраций" вместе с военными силами продолжают совершать рейды на оккупированных населенных пунктах в Украине. Они фиксируют помещения без собственников и переоформлены в соответствии с российским законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

В настоящее время рейды чаще фиксируются в городе Железный Порт на побережье Черного моря в Херсонской области. Оккупанты вносят в реестры даже тех лиц, которые уже имеют российский паспорт. Эта практика уже реализуется, поэтому россияне уже отобрали несколько квартир и передали их так называемым "переселенцам" или "пострадавшим" во время боевых действий.

Стоит отметить, что ранее оккупанты конфисковали жилье у владельцев, выехавших с оккупированных территорий. Теперь же они отбирают жилье у лиц, проявивших "лояльность" к оформлению документов врага.

"Такие действия оккупационных властей свидетельствуют только о желании продолжать геноцидную практику по изменению этнического состава населения на территории Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, Центр национального сопротивления призывает оставшихся на временно оккупированных территориях граждан предоставлять информацию о передвижении и расположении представителей российско-оккупационных войск.

Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области началось "досрочное голосование" по "выборам" президента РФ. Россияне обходят жилые дома и под давлением агитируют голосовать. По информации Центра Национальной Службы безопасности, россияне будут обходить дома жителей временно оккупированных регионов в течение трех недель.

В настоящее время они проводят рейды вместе с силовиками и так называемыми представителями избирательных комиссий. Россияне призывают людей "голосовать" из дома. Такое решение оккупанты приняли из-за сопротивления местного населения на предыдущих псевдовыборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиЖильеВойна в УкраинеРусские