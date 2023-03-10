Росіяни видають партквитки "Єдиної Росії" на окупованих територіях Донецької області
Фото: росіяни видають партквитки "Єдиної Росії" на територіях Донецької області (росЗМІ)
Росіяни почали видавати партійні квитки "Єдиної Росії" на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
За даними Генштабу, так звана російська "влада” організувала вручення колаборантам на окупованих територіях Донецької області партійних квитків російської політичної партії "Єдиної Росії".
В Штабі повідомили, що такі дії окупанти розгорнули на території:
- Ясинувати;
- Жданівки;
- Харцизьку;
- Амвросіївки.
Вручають партквитки зазвичай в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури.
Нагадаємо, раніше в штабі повідомляли, що військові РФ в Херсонській області почали активно вивозити награбоване майно.
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