Росіяни видають партквитки "Єдиної Росії" на окупованих територіях Донецької області

Росіяни почали видавати партійні квитки "Єдиної Росії" на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, так звана російська "влада” організувала вручення колаборантам на окупованих територіях Донецької області партійних квитків російської політичної партії "Єдиної Росії". В Штабі повідомили, що такі дії окупанти розгорнули на території: Ясинувати;

Жданівки;

Харцизьку;

Амвросіївки. Вручають партквитки зазвичай в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури.