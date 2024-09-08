Росіяни видали тренування за штурм міста Вугледар (відео)

Зазначається, що росіяни опублікували відео, на якому нібито штурмують Вугледар. Вони вихваляються тим, що мають технології, які дозволяють не втрачати військових. Ба більше, вони заявляють, що під час нібито штурму змогли ліквідувати 18 українських військових.

Однак відео, яке росіяни видавали за штурм, виявилося тренуванням російських військових на полігоні у Тельманівському районі Донецької області.

Фото: ото: росіяни видали тренування за штурм міста Вугледар (t.me/EjShahidenko)

Місце тренування російських військових вдалося геолоковати за координатами 47.305881, 38.007939 неподалік селища Дерсове, Тельманівському району Донецької області. Наразі відомо, що росіяни розбудували декілька таких полігонів у цьому районі.