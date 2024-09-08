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Росіяни видали тренування за штурм міста Вугледар (відео)

Ілюстративне фото: росіяни видали тренування за штурм міста Вугледар (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російське військове командування видало тренувальний штурм на полігоні за нібито штурм Вугледара. Вони заявили про втрати серед українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика EjShahid.

Зазначається, що росіяни опублікували відео, на якому нібито штурмують Вугледар. Вони вихваляються тим, що мають технології, які дозволяють не втрачати військових. Ба більше, вони заявляють, що під час нібито штурму змогли ліквідувати 18 українських військових.

Однак відео, яке росіяни видавали за штурм, виявилося тренуванням російських військових на полігоні у Тельманівському районі Донецької області.

 Фото: ото: росіяни видали тренування за штурм міста Вугледар (t.me/EjShahidenko)

Місце тренування російських військових вдалося геолоковати за координатами 47.305881, 38.007939 неподалік селища Дерсове, Тельманівському району Донецької області. Наразі відомо, що росіяни розбудували декілька таких полігонів у цьому районі.

 

 

Ситуація біля Вугледару

Днями Інститут вивчення війни повідомив, що військове командування РФ активізує спроби захопити Курахове і Вугледар у Донецькій області. Це відбувається для того, щоб українські війська не змогли передислокуватись для посилення оборони Покровська.

Водночас, британська розвідка констатувала, що російській армії за останні тижні вдалося досягти тактичного просування під Вугледаром. За їх даними, даний напрямок, ймовірно, і далі залишатиметься "гарячим".

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ВугледарВійна в Україні