Россияне выдали тренировку за штурм города Угледар (видео)

Отмечается, что россияне опубликовали видео, на котором якобы штурмуют Угледар. Они хвастаются тем, что имеют технологии, позволяющие не терять военных. Более того, они заявляют, что во время якобы штурма смогли ликвидировать 18 украинских военных.

Однако видео, которое россияне выдавали за штурм, оказалось тренировкой российских военных на полигоне в Тельмановском районе Донецкой области.

Фото: вот: россияне выдали тренировку за штурм города Угледар (t.me/EjShahidenko)

Место тренировки российских военных удалось геолокировать по координатам 47.305881, 38.007939 недалеко от поселка Дерсово, Тельмановского района Донецкой области. Пока известно, что россияне построили несколько таких полигонов в этом районе.