Росіяни від ранку обстрілюють Дніпропетровську область: четверо поранених, багато руйнувань

"Від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах", - повідомив голова ОВА.

За його даними, в результаті ворожої атаки було поранено 4 людей.Серед них, три чоловіки 40, 52 та 63 років і 60-річна жінка.

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім того, в області пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство. Понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, трактор і 4 легкові авто.

Російські атаки на Дніпропетровську область

Російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, яка розташована поблизу лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня війська РФ знову вдарили по Нікополю, і внаслідок ворожих атак загинула одна людина - 59-річний чоловік.

Нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті автомобілі.

Перед цим, 19 серпня, у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, і були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газопровід.

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