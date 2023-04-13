Росіяни вибудували три рівні оборони в Запорізькій області: карти боїв від ISW

Бої в Луганській та Харківській областях

12 квітня російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили проводили невдалі операції поблизу Торського, Невського та Макіївки (усі в межах 14-21 км на захід або північний захід від Кремінної) і що російські війська витіснили українські сили з позицій біля Шиплівки (9 км на південь від Кремінної) та Серебрянського лісового масиву (10 км на південь від Кремінної).

Інший "воєнкор" стверджував, що позиційні бої відбулися під Макіївкою (21 км на північний захід від Кремінної) та Яром Журавка (18 км на захід від Кремінної) 11 квітня. На кадрах, опублікованих 11 квітня, видно, як підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії (ВДВ) діють поблизу Кремінної.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях і не досягли жодних підтверджених успіхів у місті 12 квітня. Український Генштаб повідомив, що в межах Бахмута тривають запеклі бої та що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Хромового (3 км на захід від Бахмута) та Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що ПВК "Вагнер" наступають на Бахмут переважно невеликими тактичними групами за підтримки звичайних російських підрозділів. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що штурмові загони "Вагнера" захопили три невизначені квартали міста в межах Бахмута, тоді як російські десантники (ВДВ) притиснули українські сили до флангів "Вагнера".

Російські військові блогери стверджували, що бойовики групи "Вагнера" атакували українські позиції на вулиці Петра Чайковського на південному заході Бахмута і продовжували бої в північному, центральному та південно-західному секторах міста.

Один російський "воєнкор" стверджував, що зараз російські війська контролюють 80 відсотків Бахмута, включаючи всі центральні адміністративні будівлі. Візуально підтверджено, що російські війська контролюють щонайменше 76,5 відсотка Бахмута, згідно з контрольною оцінкою місцевості ISW від 11 квітня.

12 квітня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що російські війська просунулися поблизу Новобахмутівки (10 км на північ від Авдіївки) і перетнули трасу Н-20 Донецьк-Краматорськ-Слов’янськ.

Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували безуспішні наступальні дії під самою Авдіївкою; на північно-західній околиці Донецька поблизу Первомайського та Невельського; та на південно-західній околиці Донецька поблизу Мар’їнки та Побєди.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжували спроби оточити Авдіївку з півдня і що поточна лінія фронту проходить менш ніж за 1 км на південь від Сіверного (5 км на захід від Авдіївки). Один з них також заявив, що в західній Мар’їнці тривають бої.

12 квітня російські сили не здійснювали жодних заявлених або підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують зводити оборону на півдні України. Російські військові блогери розповсюдили історії з The Washington Post і Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, показуючи супутникові знімки на початку квітня, на яких видно збудовані росіянами укріплення по всьому Криму.

На знімку видно оборонні споруди вздовж траси М18 біля Медведівки та вздовж Північно-Кримського каналу біля Армянська, Маслового та Новоіванівки, ймовірно, зведені на початку 2023 року. На знімках також показано будівництво фортифікаційних споруд уздовж пляжів поблизу Вітиного в західному Криму.

"Воєнкори" відповіли на супутникові знімки 12 квітня, зазначивши, що вони вказують на те, що російське командування прийняло правильне рішення щодо усунення занепокоєння щодо українського контрнаступу. 12 квітня Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська завершили будівництво трьох рівнів оборони приблизно на 120 км Запорізької області.

Раніше ISW повідомляв, що продовження будівництва укріплень у Криму може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в очікуванні українського контрнаступу. 11 і 12 квітня російські джерела оприлюднили кадри, на яких нібито видно, як на запорізькому напрямку діють невідомі підрозділи спеціального призначення ВДВ (ВДВ) РФ і добровольчого загону "Крим".

12 квітня російські війська здійснили регулярні обстріли Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей.