Россияне выстроили три уровня обороны в Запорожской области: карты боев от ISW

Бои в Луганской и Харьковской областях

12 апреля российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы проводили неудачные операции вблизи Торского, Невского и Макеевки (все в пределах 14-21 км к западу или северо-западу от Кременной) и что российские войска вытеснили украинские силы с позиций у Шипловки (9 км к югу от Кременной) и Серебрянского лесного массива (10 км к югу от Кременной).

Другой "военкор" утверждал, что позиционные бои произошли под Макеевкой (21 км к северо-западу от Кременной) и Яром Журавко (18 км к западу от Кременной) 11 апреля. На кадрах, опубликованных 11 апреля, видно, как подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) действуют вблизи Кременной.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и не добились никаких подтвержденных успехов в городе 12 апреля. Украинский Генштаб сообщил, что в пределах Бахмута продолжаются ожесточенные бои и что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Хромового (3 км к западу от Бахмута) и Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что ППК "Вагнер" наступают на Бахмут преимущественно небольшими тактическими группами при поддержке обычных российских подразделений. Министерство обороны России (МО) утверждало, что штурмовые отряды "Вагнера" захватили три неопределенных квартала города в пределах Бахмута, тогда как российские десантники (ВДВ) прижали украинские силы к флангам "Вагнера".

Российские военные блоггеры утверждали, что боевики группы Вагнера атаковали украинские позиции на улице Петра Чайковского на юго-западе Бахмута и продолжали бои в северном, центральном и юго-западном секторах города.

Один российский военкор утверждал, что сейчас российские войска контролируют 80 процентов Бахмута, включая все центральные административные здания. Зрительно подтверждено, что российские войска контролируют не менее 76,5 процента Бахмута, согласно контрольной оценке местности ISW от 11 апреля.

12 апреля российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Новобахмутовки (10 км севернее Авдеевки) и пересекли трассу Н-20 Донецк-Краматорск-Славянск.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали безуспешные наступательные действия под самой Авдеевкой; на северо-западной окраине Донецка вблизи Первомайского и Невельского; и на юго-западной окраине Донецка вблизи Марьинки и Победы.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжали попытки окружить Авдеевку с юга и что текущая линия фронта проходит менее чем в 1 км к югу от Северного (5 км к западу от Авдеевки). Один из них также заявил, что в западной Марьинке продолжаются бои.

12 апреля российские силы не совершали никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

Российские войска продолжают возводить оборону на юге Украины. Российские военные блоггеры распространили истории из The Washington Post и Радио Свободная Европа/Радио Свобода, показывая спутниковые снимки в начале апреля, на которых видны построенные россиянами укрепления по всему Крыму.

На снимке видны оборонительные сооружения вдоль трассы М18 возле Медведевки и вдоль Северо-Крымского канала возле Армянска, Маслового и Новоивановки, по всей видимости, возведены в начале 2023 года. На снимках также показано строительство фортификационных сооружений вдоль пляжей вблизи Витино в западном Крыму.

"Военкоры" ответили на спутниковые снимки 12 апреля, отметив, что они указывают на то, что российское командование приняло правильное решение об устранении беспокойства по поводу украинского контрнаступления. 12 апреля Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска завершили строительство трех уровней обороны примерно на 120 км Запорожской области.

Ранее ISW сообщал, что продолжение строительства укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что российские войска не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в ожидании украинского контрнаступления. 11 и 12 апреля российские источники обнародовали кадры, на которых якобы видно, как на запорожском направлении действуют неизвестные подразделения специального назначения ВДВ (ВДВ) РФ и добровольческого отряда "Крым".

12 апреля российские войска произвели регулярные обстрелы Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей.