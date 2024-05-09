Росіяни вербують молодь з окупованих територій на заводи зі збирання "Шахедів", - ЦНС

Як повідомляється, Кремль створив мережу псевдоволонтерських рухів, які контролюють молодь та долучають її до політики Москви. Одна з таких організацій вербує студентів на стажування на заводі, де збирають дрони-камікадзе.

У ЦНС зазначають, що прокремлівська організація "рух перших" ("движение первых") з перших днів окупації діє на тимчасово окупованих територіях України. Цей рух добровільно-примусово поповнює свої ряди студентами захоплених ВНЗ, а сам процес курують "волонтери" з Росії за допомогою окупаційних адміністрацій.

"Наразі рух вербує студентів до "стажування" в Алабузі, де виробляють іранські БПЛА "Шахед". Саме вербування називають конкурсом, а отримання роботи - перемогою", - розповіли у Спротиві.

Окупанти вербують студентів від 16 років, тобто йдеться про залучення неповнолітніх до роботи на російський ВПК. Також можна отримати роботу прибиральника чи на кухні.

"Фактично росіяни планують використовувати гуманітарну кризу на окупованих територіях, аби вербувати українців до роботи на війну проти їх батьківщини", - додали у ЦНС.