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Россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий на заводы по сборке "Шахедов", - ЦНС

Фото: иранский дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Захватчики на временно оккупированных территориях Украины вербуют студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в России, который собирает иранские дроны-камикадзе Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, Кремль создал сеть псевдоволонтерских движений, контролирующих молодежь и приобщающих ее к политике Москвы. Одна из таких организаций вербует студентов на стажировку на заводе, где собирают дроны-камикадзе.

В ЦНС отмечают, что прокремлевская организация "движение первых" ("движение первых") с первых дней оккупации действует на временно оккупированных территориях Украины. Это движение добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из России посредством оккупационных администраций.

"В настоящее время движение вербует студентов к "стажировке" в Алабуге, где производят иранские БПЛА "Шахед". Именно вербовку называют конкурсом, а получение работы - победой", - рассказали в Сопротивлении.

Оккупанты вербуют студентов от 16 лет, то есть речь идет о привлечении несовершеннолетних к работе на российский ВПК. Также можно получить работу уборщика или на кухне.

"Фактически россияне планируют использовать гуманитарный кризис на оккупированных территориях, чтобы вербовать украинцев к работе на войну против их родины", - добавили в ЦНС.

Производство "Шахедов" в России

По информации Washington Post в прошлом году, Россия хочет выработать 6000 беспилотников Shahed внутри страны к лету 2025 года. Ожидается, что в этом году будет произведено более 11 тысяч таких аппаратов.

По данным издания, достаточно оснований сомневаться в российских отчетах об успехах. Однако, по информации ГУР, Россия увеличила внутреннее производство с нескольких десятков до 200 в месяц.

Добавим, что с начала 2024 года Россия выпустила по Украине около 1000 ракет, около 2800 ударных беспилотников , а также почти 7000 управляемых авиационных бомб. Большинство целей оккупантов были гражданскими, а не военными.

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