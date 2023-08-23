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Росіяни вербують мешканців окупованих територій для служби в армії, - ЦНС

Фото: росіяни вербують мешканців Запорізької області до лав ЗС РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни активізували спроби вербування населення до лав Збройних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, росіяни поширюють листівки та інші агітаційні матеріали з закликом вступати до них на службу за контрактом. Головною мотивацією при цьому окупанти вбачають у грошовому забезпеченні, зазначають у спротиві.

До цьго росіяни покладали надії на так звані "добровольчі корпуси", однак мешканці ТОТ не вступали туди, тож їх укомплектували переважно росіянами та найманцями з інших країн.

"Тепер окупанти проводять вербування за гроші, сподіваючись досягти результату за допомоги гуманітарної кризи, яку самі росіяни й створили в регіоні", - пишуть в ЦНС.

Крім цього, росіяни продовжують налагоджувати роботу військкоматів на ТОТ й планомірно готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України. 

Мобілізація в РФ та на окупованих територіях

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що після проведення "виборів" на окупованих територіях, жителів можуть почати примусово мобілізувати і відправляти на війну проти України.

"З 29 серпня вони збираються провести перші тестові мобілізаційні дні на тимчасово окупованій території. Півроку ворог робив перепис нашого населення для фіксації у фейковому військкоматі, а після фейкових виборів розпочне мобілізацію", -сказав він.

Тим часом, на території РФ також очікується проведення "публічної мобілізації", яка може прийти на заміну нинішній "прихованій" моделі.

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