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Россияне вербуют жителей оккупированных территорий для службы в армии, - ЦНС

Фото: россияне вербуют жителей Запорожской области в ряды ВС РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне активизировали попытки вербовки населения в ряды Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Так, россияне распространяют листовки и другие агитационные материалы с призывом вступать в их службу по контракту. Главной мотивацией при этом оккупанты видят в денежном довольствии, отмечают в сопротивлении.

К этому россияне надеялись на так называемые "добровольческие корпуса", однако жители ТОТ не вступали туда, поэтому их укомплектовали преимущественно россиянами и наемниками из других стран.

"Теперь оккупанты проводят вербовку за деньги, надеясь достичь результата с помощью гуманитарного кризиса, который сами россияне и создали в регионе", - пишут в ЦНС.

Кроме этого, россияне продолжают налаживать работу военкоматов на ТОТ и планомерно готовятся к началу принудительной мобилизации южан Украины.

Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что после проведения "выборов" на оккупированных территориях жителей могут начать принудительно мобилизовать и отправлять на войну против Украины.

"С 29 августа они собираются провести первые тестовые мобилизационные дни на временно оккупированной территории. Полгода враг делал перепись нашего населения для фиксации в фейковом военкомате, а после фейковых выборов начнет мобилизацию", - сказал он.

Между тем, на территории РФ также ожидается проведение "публичной мобилизации", которая может прийти на смену нынешней "скрытой" модели.

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