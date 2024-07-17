Росіяни вербують дітей в окупації до військового училища ЗС РФ, - ЦНС

Як зазначається, філіал при міністерстві оборони Росії будують в окупованому Маріуполі. Там планують навчати офіцерів збройних сил РФ, яких відберуть з місцевих підлітків. Наразі триває набір на 5-7 класи. Навчання має початись з 1 вересня.

У ЦНС наголосили, що таким чином Росія вкотре порушує міжнародне право та вербує місцеве населення проти Батьківщини. При цьому на цей раз мова йде про дітей, з яких Кремль "традиційно планує зробити яничарів", оскільки імперія завжди воює руками підкорених народів.

Крім того, у відомстві закликали бойкотувати ініціативи ворога і не руйнувати життя своїх дітей.