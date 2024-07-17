UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вербують дітей в окупації до військового училища ЗС РФ, - ЦНС

Фото: діти у військовій формі РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти вербують школярів з тимчасово окупованих територій України до філіалу Нахімовського воєнно-морського училища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, філіал при міністерстві оборони Росії будують в окупованому Маріуполі. Там планують навчати офіцерів збройних сил РФ, яких відберуть з місцевих підлітків. Наразі триває набір на 5-7 класи. Навчання має початись з 1 вересня.

У ЦНС наголосили, що таким чином Росія вкотре порушує міжнародне право та вербує місцеве населення проти Батьківщини. При цьому на цей раз мова йде про дітей, з яких Кремль "традиційно планує зробити яничарів", оскільки імперія завжди воює руками підкорених народів.

Крім того, у відомстві закликали бойкотувати ініціативи ворога і не руйнувати життя своїх дітей.

Нагадаємо, що за інформацією ЦНС, росіяни у тимчасово окупованих районних Херсонської області роблять чоловіків "казаками" для внесення у мобілізаційний резерв.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ створює на окупованих територіях України окремі загони при "МВС". Вони будуть здійснювати до місцевого населення фільтраційні дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні