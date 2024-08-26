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У Сумській області сталося влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, є постраждалий

Понеділок 26 серпня 2024 11:42
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У Сумській області сталося влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, є постраждалий Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області зафіксовано влучання в об’єкт залізничної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Внаслідок удару у Сумській області по об'єкту УЗ пошкоджено контактну мережу та будівлі.

Також поранено помічника машиніста, якого госпіталізували. Його життю загрози немає.

Залізничний рух відновлено

Після тимчасового зупинення рейсів через знеструмлення, викликане масованою ворожою атакою, всі поїзди вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух.

Вокзали, що також залишилися без світла через відключення у міських мережах, переведені на резервні генератори. Вони функціонують як пункти незламності, де містяни можуть зарядити гаджети та перечекати тривогу в укриттях.

Приміські електропоїзди в деяких регіонах їдуть із затримками, однак рух City Express у Києві та Дніпрі залишається без змін і здійснюється за графіком.

Водночас УЗ повідомила, що пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, заберуть з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби.

Масований обстріл України

Росія знову здійснила масовану повітряну атаку проти України. Протягом ночі та ранку, окрім використання дронів, запущено десятки ракет "Кинджал". Ще вночі повідомлялося про зліт десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також про виведення ворожих кораблів із ракетами "Калібр" у Чорне море.

У кількох українських містах почалися перебої з електропостачанням, що призвело до відключень води в деяких регіонах. Через масовану атаку у Київському метро введено обмеження руху: дві з трьох гілок підземки курсують зі змінами у маршрутах.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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