У Сумській області сталося влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, є постраждалий

У Сумській області зафіксовано влучання в об’єкт залізничної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Внаслідок удару у Сумській області по об'єкту УЗ пошкоджено контактну мережу та будівлі.

Також поранено помічника машиніста, якого госпіталізували. Його життю загрози немає.

Залізничний рух відновлено

Після тимчасового зупинення рейсів через знеструмлення, викликане масованою ворожою атакою, всі поїзди вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух.

Вокзали, що також залишилися без світла через відключення у міських мережах, переведені на резервні генератори. Вони функціонують як пункти незламності, де містяни можуть зарядити гаджети та перечекати тривогу в укриттях.

Приміські електропоїзди в деяких регіонах їдуть із затримками, однак рух City Express у Києві та Дніпрі залишається без змін і здійснюється за графіком.

Водночас УЗ повідомила, що пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, заберуть з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби.