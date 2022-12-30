Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

Російські окупанти наступають на Лиманському та Бахмутському напрямку. Також намагаються покращити положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінк у Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, 15 з яких були націлені на цивільну інфраструктуру. Також росіяни використали 8 одиниць "шахедів", однак усі вони були збиті.

Ще 17 ударів з РСЗВ було здійснено проти мирних населених пунктів, внаслідок чого загинули цивільні люди.

"Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках", - пише пресслужба.

Ситуація на напрямках:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця - Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині;

обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця - Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині; на Куп’янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині;

зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині; на Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині;

ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині; на Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;

від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. на Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області;

противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області; на Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині;

вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині; на Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона;

Зазначається, що лікарні в Біловодську Луганської області переповнені ворожими солдатами.

Також в Донецьку було поранено й знищено близько 10 окупантів. Також знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 - пошкоджено.

Досягнення наших героїв

Протягом доби наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також було знищено ворожий БпЛА "Орлан-10"

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію", - додає пресслужба.