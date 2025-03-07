Росіяни вдруге від початку доби атакували Харків

Російська армія у п'ятницю, 7 березня, атакувала Харків дроном. Це друга атака на місто від початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

Варто зазначити, що 5 березня окупанти також атакували Харків дроном типу "Молнія".

"Приліт ворожого БПЛА "Молнія" по цивільному підприємству у Слобідському районі. Попередньо без постраждалих", - повідомив міський голова.

Нічний удар по Україні

В ніч на 7 березня російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами. Росіяни випустили 67 ракет різних типів та 194 дрони.

Сили ППО знищили 100 дронів і 34 ракети. Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) не досягли своїх цілей, 86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

РФ знову атакувала газову та енергетичну інфраструктуру. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

По Харкову цієї ночі було завдано ракетного удару, окупати застосували "Іскандери". Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту, також пошкоджено багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. Відомо про вісьмох постраждалих.

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