Росіяни вдруге за ніч вдарили по Києву балістикою, пролунали вибухи

У ніч на 19 жовтня росіяни вдруге за кілька годин атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську державну адміністрацію .

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для столиці, після чого в місті пролунали вибухи. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Перша атака сталася пізно ввечері 18 жовтня. Тоді, попередньо, ракета влучила в будівлю медичного центру в Деснянському районі, ще одна - в нежитлову будівлю в Дніпровському. Загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot. Президент Володимир Зеленський розповів, що США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць, приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Байдена.