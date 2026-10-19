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Росіяни вдруге за ніч вдарили по Києву балістикою, пролунали вибухи

03:06 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни вдруге за ніч вдарили по Києву балістикою, пролунали вибухи Фото: киян просять залишатися в безпечних місцях (Getty Images)
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У ніч на 19 жовтня росіяни вдруге за кілька годин атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську державну адміністрацію.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для столиці, після чого в місті пролунали вибухи. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Перша атака сталася пізно ввечері 18 жовтня. Тоді, попередньо, ракета влучила в будівлю медичного центру в Деснянському районі, ще одна - в нежитлову будівлю в Дніпровському. Загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot. Президент Володимир Зеленський розповів, що США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць, приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Байдена.

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