Росіяни вдруге за день обстріляли Херсон: поранено чоловіка

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. Армія РФ завдала удару по Херсону. Поцілили по одному з підприємств", - повідомили в ОВА.

В адміністрації пояснили, що травми отримав 34-річний чоловік, якого наразі доставлено до лікарні в стані середньої важкості.

Медики надають необхідну допомогу і проводять дообстеження.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти практично щодня обстрілюють Херсонську область після звільнення Силами оборони України правого берега Дніпра. Для ударів військові РФ застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Протягом 23 серпня, росіяни здійснили 99 обстрілів регіону. Загалом вони 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону було випущено 32 снаряди.

Внаслідок обстрілів за добу постраждали семеро людей.

Ми також повідомляли, що сьогодні росіяни вже наносили удар по Херсону. Під час першої атаки постраждали дві жінки.

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