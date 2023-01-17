Росіяни вдень обстріляли Куп'янськ. Зруйновано автотранспортний коледж

Вдень у вівторок, 17 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж", - розповів він.
За попередньою інформацією, як розповів Синєгубов, обійшлося без постраждалих.
"Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано", - додав очільник регіону.
Як повідомлялось, російські війська минулої доби кілька разів атакували Харківську область. Під обстріл потрапили Куп'янський та Чугуївський райони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.