Росіяни вдаються до нових методів шантажу проти працівників на ЗАЕС, - Генштаб

Росіяни продовжують моральний та психологічний тиск проти працівників ЗАЕС. Знизили зарплату тим, хто погодився підписати договір.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Як пише Генштаб, окупанти заблокували перепустки для проходу на станцію тим працівникам, які відмовились підписувати трудовий договір з ворогом.

"Працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює", - пише пресслужба.