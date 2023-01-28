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Росіяни вдаються до нових методів шантажу проти працівників на ЗАЕС, - Генштаб

Фото: росіяни вдаються до нових методів шантажу проти працівників на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни продовжують моральний та психологічний тиск проти працівників ЗАЕС. Знизили зарплату тим, хто погодився підписати договір.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Як пише Генштаб, окупанти заблокували перепустки для проходу на станцію тим працівникам, які відмовились підписувати трудовий договір з ворогом.

"Працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти планують провести відновлювальні роботи на Запорізькій атомній електростанції, аби подати живлення для транзиту електроенергії до Росії.

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Генштаб ВСУЗапорізька АЕСВійна в УкраїніРосійська Федерація