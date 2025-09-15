Росіяни вдаються до хитрих тактик для захвату Куп'янська, - ОСУВ "Дніпро"

Бєльський наголосив, що війська ворога станом на 15 вересня не увійшли до міста, проте окупантам вдається проникати в Куп'янськ.

"Офіційно росіяни не зайшли, але є диверсійні групи. Тактика переодягання порушує закони війни, але ця тактика для них вдала", - заявив речник.

За його словами росіяни намагаються накопичити свої сили на північних околицях міста, використовуючи і цивільний одяг, і підроблені документи.

"На жаль, багато місцевих не захотіли їхати, сидять там під бомбардуваннями. Ті окупанти, які інфільтрувалися, здійснюють контрдиверсійну операцію, прочісують райони Куп’янська, працюють на районах Куп’янська", - додав Бєльський.

Розпізнавати росіян місцевим вдається завдяки їхній вимові або східним рисам обличчя. Також речник ОСУВ зазначив, що газова труба, якою росіянам вдалося зайти на північні околиці Куп’янська, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська раніше використовували підземні трубопроводи для просування за українські оборонні позиції в Авдіївці Донецької області в січні 2024 року і в Суджі Курської області в березні 2025 року.