Росіяни вдарили зі "Смерчів" по Українську на Донбасі: пошкоджено 19 будинків та школи

"Посеред дня ворог ударив зі "Смерчів" по Українську - пошкоджено 19 житлових будинків, школа і спортивна школа", - розповів він.

Крім того, за його словами, на Донецькому напрямку інтенсивний вогонь росіяни вели по Авдіївці - місто зазнало 2 артобстрілів і 2 обстрілів із "Градів".

"Пошкоджено Будинок культури і численні житлові будинки – точні наслідки з’ясовуємо", - додав очільник регіону.

Кириленко уточнив, що за 18 лютого росіяни поранили двох жителів Донецької області: у Бахмуті та Воздвиженці..

Як повідомлялось, у неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.