Росіяни вдарили зі "Смерчів" по Українську на Донбасі: пошкоджено 19 будинків та школи

У суботу, 18 лютого, російські окупанти вдарили зі "Смерчів" по Українську Донецької області, пошкоджені два десятки будинків. Також "Градами" ворог накрив Авдіївку, за добу в регіоні поранені 2 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Посеред дня ворог ударив зі "Смерчів" по Українську - пошкоджено 19 житлових будинків, школа і спортивна школа", - розповів він.
Крім того, за його словами, на Донецькому напрямку інтенсивний вогонь росіяни вели по Авдіївці - місто зазнало 2 артобстрілів і 2 обстрілів із "Градів".
"Пошкоджено Будинок культури і численні житлові будинки – точні наслідки з’ясовуємо", - додав очільник регіону.
Кириленко уточнив, що за 18 лютого росіяни поранили двох жителів Донецької області: у Бахмуті та Воздвиженці..
Як повідомлялось, у неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.
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