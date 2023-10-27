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Росіяни вдарили по житловому будинку в Херсонській області, є загиблий: відео

Фото: Росіяни вдарили по житловому будинку в Херсонській області, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдарили по житловому будинку в Зеленівці Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів  залучили 12 спеціалістів. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється", - пише Прокудін. 

Зокрема через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Внаслідок удару він отримав поранення спини й тулуба.

Ситуація в Херсонській області 

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Протягом минулої доби, 26 жовтня, російські терористи здійснили 114 обстрілів, випустивши 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА по території регіону. Зокрема по Херсону ворог випустив 33 снаряди. 

Терористи поцілили у: 

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • медичний заклад, будинок культури, навчальний заклад та пошту у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 -  дістали поранення", - додав Прокудін. 

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