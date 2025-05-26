Росіяни вдарили по Запорізькому району: є руйнування та поранені

Нагадаємо, трохи більше тижня тому росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області. У зв'язку з цим майже 3000 людей у прифронтових населених пунктах залишилися без світла.

"Таким чином, унаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина - протягом тривалого часу", - писав Федоров.

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