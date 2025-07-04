Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є поранені та загибла

Російські війська вдарили по центральній частині Куп'янська Харківської області. Повідомляється про загиблу та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, ще двоє людей зазнали вибухових поранень – 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Голова Харківської ОВА підкреслив, що постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан.

"Ворог завдав удару по цивільним жителям Куп’янська. Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка", - зазначив Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 30 червня ворог атакував цілих два райони області - Харківський і Чугуївський.

Унаслідок атак спалахнули пожежі, горіли будівлі та були постраждалі люди. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також в ніч на 2 липня окупанти атакували дронами Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілу були пожежі, є загиблий та постраждалий. Відомо, що під атакою ворога були два населені пункти – Борівське та Волоська Балаклія.

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