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Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є поранені та загибла

П'ятниця 04 липня 2025 14:42
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Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є поранені та загибла Фото: росіяни вдарили по центру Куп'янська (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдарили по центральній частині Куп'янська Харківської області. Повідомляється про загиблу та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог завдав удару по цивільним жителям Куп’янська. Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка", - зазначив Синєгубов.

За його словами, ще двоє людей зазнали вибухових поранень – 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Голова Харківської ОВА підкреслив, що постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан.

Обстріли Харківської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 30 червня ворог атакував цілих два райони області - Харківський і Чугуївський.

Унаслідок атак спалахнули пожежі, горіли будівлі та були постраждалі люди. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також в ніч на 2 липня окупанти атакували дронами Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілу були пожежі, є загиблий та постраждалий. Відомо, що під атакою ворога були два населені пункти – Борівське та Волоська Балаклія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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