Россияне ударили по центру Купянска: есть раненые и погибшая

Российские войска ударили по центральной части Купянска Харьковской области. Сообщается о погибшей и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По его словам, еще два человека получили взрывные ранения - 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Глава Харьковской ОГА подчеркнул, что пострадавших госпитализировали, медики стабилизируют их состояние.

"Враг нанес удар по гражданским жителям Купянска. Российский снаряд попал в центральной части города, возле магазина. К сожалению, погибла 55-летняя женщина", - отметил Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 30 июня враг атаковал целых два района области - Харьковский и Чугуевский.

В результате атак вспыхнули пожары, горели здания и были пострадавшие люди. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Также в ночь на 2 июля оккупанты атаковали дронами Купянский район Харьковской области. В результате обстрела были пожары, есть погибший и пострадавший. Известно, что под атакой врага были два населенных пункта - Боровское и Волошская Балаклея.

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