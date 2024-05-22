UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по центру Чугуєва: пошкоджено дитсадок, є постраждала

Фото: росіяни атакували Чугуєв 22 травня, є постраждала (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у середу, 22 травня, обстріляли центр Чугуєва Харківської області. Пошкоджено будинок дитячого садка, є постраждала.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва", - розповів він.

За попередніми даними, як зазначив голова ОВА, надійшла інформація про постраждалу жінку. 

"Пошкоджено дитячий садок. Огляд триває", - констатував Синєгубов.

Обстріли Чугуєва

Російські війська постійно обстрілюють місто Чугуїв на Харківщині. Так, у середині січня в результаті атаки на Чугуїв загинула жінка.

Зазначимо, РФ обстріляла Чугуїв і в ніч проти 8 березня. Окупанти атакували міський водогін. Постраждали семеро людей, у тому числі 3-річна дитина.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні дії на півночі Харківської області. Окупанти поки що намагаються рухатися у двох напрямках від російсько-українського кордону. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківЧугуев