Россияне ударили по центру Чугуева: поврежден детсад, есть пострадавшие

Российские войска в среду, 22 мая, обстреляли центр Чугуева Харьковской области, повреждено здание детского сада. Первоначально сообщалось об одной пострадавшей, потом количество раненых возросло.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Оккупанты ударили по центральной части Чугуева", - рассказал он.
По предварительным данным, как отметил глава ОВА, поступила информация о пострадавшей женщине.
"Поврежден детский сад. Обзор продолжается", - констатировал Синегубов.
Позже, как уточнил Синегубов, количество пострадавших возросло до 5 людей.
"В общей сложности пострадали 5 человек. В медицинские учреждения были доставлены четверо травмированных", - уточнил глава ОВА.
Российские войска постоянно обстреливают город Чугуев Харьковской области. Так, в середине января в результате атаки на Чугуев погибла женщина.
Отметим, РФ обстреляла Чугуев и в ночь на 8 марта. Оккупанты атаковали городской водогон. Пострадали семь человек, в том числе 3-летний ребенок.
Напомним, россияне продолжают наступательные действия на севере Харьковской области. Оккупанты пока пытаются двигаться в двух направлениях от российско-украинской границы. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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