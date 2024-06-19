Росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову: є поранена та руйнування

Однак партнери України дозволили їй використати передану зброю для ударів по військових цілях на території РФ. Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що значною мірою на ситуацію в Харкові та області вплинуло знищення поблизу кордону українськими військами позицій та пускових установок росіян.

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