Россияне ударили тремя КАБами по Харькову: есть раненая и разрушения

Российская армия сегодня днем, 19 июня, ударила по Харькову тремя КАБами. В результате этого пострадала одна женщина.
Об этом сообщает мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Сначала Синегубов сообщил, что оккупанты тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова.
"Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома есть повреждения", - написал чиновник.
Позже Терехов добавил, что в результате двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи.
Стоит отметить, что россияне часто обстреливают Харьков из разного вида вооружений, еще месяц назад оккупанты по нескольку раз в день били по городу.
Однако партнеры Украины позволили ему использовать переданное оружие для ударов по военным целям на территории РФ. Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что в значительной степени на ситуацию в Харькове и области повлияло уничтожение вблизи границы украинскими войсками позиций и пусковых установок россиян.
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