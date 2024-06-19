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Росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову: є поранена та руйнування

Харків, Середа 19 червня 2024 17:49
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Росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову: є поранена та руйнування Архівне фото: Росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні вдень, 19 червня, вдарила по Харкову трьома КАБами. Внаслідок цього постраждала одна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Спочатку Синєгубов повідомив, що окупанти трьома КАБами завдали удар у Шевченківському районі Харкова.

"Два влучання в землю на території дитячого табору та одне біля житлового будинку, є пошкодження", - написав чиновник.

Пізніше Терехов додав, що внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі.

Обстріли Харкова

Варто зазначити, що росіяни часто обстрілюють Харків із різного виду озброєнь, ще місяць тому окупанти по кілька разів на день били містом.

Однак партнери України дозволили їй використати передану зброю для ударів по військових цілях на території РФ. Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що значною мірою на ситуацію в Харкові та області вплинуло знищення поблизу кордону українськими військами позицій та пускових установок росіян.

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