Россияне ударили тремя КАБами по Харькову: есть раненая и разрушения

Российская армия сегодня днем, 19 июня, ударила по Харькову тремя КАБами. В результате этого пострадала одна женщина.

Об этом сообщает мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Сначала Синегубов сообщил, что оккупанты тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова.

"Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома есть повреждения", - написал чиновник.

Позже Терехов добавил, что в результате двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи.

Обстрелы Харькова

Стоит отметить, что россияне часто обстреливают Харьков из разного вида вооружений, еще месяц назад оккупанты по нескольку раз в день били по городу.