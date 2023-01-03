Росіяни вдарили по транспортному підприємству у Херсоні: є руйнування

"Російська армія сьогодні обстріляла КП "Херсонелектротранс" - серйозне влучення сталося в один з тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, що стоять поруч", - повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Під час удару на території підприємства було 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, зафіксовано попадання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих, на щастя, немає.

Фото: наслідки удару по "Херсонелектротрансу" (t.me/kherson_miskrada)