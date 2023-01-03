RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне: есть разрушения

Фото: россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские захватчики сегодня вновь обстреляли Херсон. Под удар попало транспортное предприятие "Херсонэлектротранс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.

"Российская армия сегодня обстреляла КП "Херсонэлектротранс" – серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали стоящие рядом две единицы транспорта", - сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

Во время удара на территории предприятия стояло 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбило окна.

Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: последствия удара по "Херсонэлектротрансу" (t.me/kherson_miskrada)

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОбстрілокупанти