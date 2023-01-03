Россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне: есть разрушения

"Российская армия сегодня обстреляла КП "Херсонэлектротранс" – серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали стоящие рядом две единицы транспорта", - сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

Во время удара на территории предприятия стояло 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбило окна.

Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: последствия удара по "Херсонэлектротрансу" (t.me/kherson_miskrada)