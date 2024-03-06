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Росіяни вдарили по торговому центру Нікополя

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по торговому центру Нікополя (facebook-сторінка Сергія Крука)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 6 березня, завдали удару по торговому центру Нікополя Дніпропетровської області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Суспільне" повідомили у Нікопольській районній військовій адміністрації.

У відомстві не уточнили, чи є внаслідок терористичної атаки росіян жертви серед мирного населення.

При цьому більш детальну інформацію в РВА пообіцяли опублікувати після гасіння пожежі.

Удар по Нікополі

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у Нікопольських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що окупанти в черговий раз ударили по місту.

Також у мережі уточнювали, що після російського удару почалася сильна пожежа. Було опубліковано відповідні відео.

На місці працювали усі відповідні служби.

Варто зауважити, що росіяни регулярно обстрілюють Нікополь, оскільки він знаходиться неподалік тимчасово окупованих територій.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти УкраїниРакетний удар