Росіяни вдарили по торговому центру Нікополя

У відомстві не уточнили, чи є внаслідок терористичної атаки росіян жертви серед мирного населення.

При цьому більш детальну інформацію в РВА пообіцяли опублікувати після гасіння пожежі.

Удар по Нікополі

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у Нікопольських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що окупанти в черговий раз ударили по місту.

Також у мережі уточнювали, що після російського удару почалася сильна пожежа. Було опубліковано відповідні відео.

На місці працювали усі відповідні служби.

Варто зауважити, що росіяни регулярно обстрілюють Нікополь, оскільки він знаходиться неподалік тимчасово окупованих територій.