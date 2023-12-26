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Росіяни вдарили по Торецьку та Авдіївці: загинуло четверо людей, є поранені

Архівне фото: Росіяни вдарили по Торецьку та Авдіївці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 26 грудня, обстріляла населені пункти Донецької області та вбила чотирьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Удари по Торецьку

Близько 08:00, окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Торецька. Від вибухів на власному подвір'ї загинула жінка 67 років, а на проїжджій частині неподалік місцевої лікарні помер 74-річний чоловік.

Водночас окупанти атакували смт Північне міста Торецька, де загинув чоловік 73 років, а 62-річний мешканець дістав поранення неподалік приватного будинку.

Обстріл Авдіївки

У прокуратурі зазначили, що вже за дві години російська армія обстріляла Авдіївку. Снаряд влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 61-річний містянин, а його 56-річна дружина опинилася під завалами. 

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Після того, як потерпілій надали невідкладну медичну допомогу, її госпіталізували з відкритим переломом черепа та забоєм головного мозку, множинними осколковими пораненнями всього тіла. Наразі стан постраждалої оцінюють як важкий", - йдеться у повідомленні.

Розпочато розслідування

Крім того, російські війська вдарили по селу Костянтинівка Покровського району. Перебуваючи у власному будинку, загинула жінка 61 року, якій уламки російського снаряда пробили грудну клітку та черевну порожнину.

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону. Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Сьогодні повідомлялось, що у Донецькій області зазнала нових обстрілів шахта і місто супутник. 

22 грудня росіяни вдарили по населених пунктах Донецької області. Унаслідок цього загинула одна людина.

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонецька областьТорецкВійна в Україні